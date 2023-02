DJI continua sa isi extinda portofoliul de drone compacte, odata cu lansarea modelului DJI Mini 2 SE, care cantareste mai putin de 249 de grame. Porneste de la 369 de dolari si nu e un proiect singular. In ultimul an DJI a tot fortat limitele formatului de drone pe care le vinde, oferind tot mai multa putere in formaturi compacte. Ma gandesc la Mini 3 Pro aici, dar si la cresterea de autonomie a lui Mavic 3 Classic, plus pretul scazut al lui Mini 3. Compania incearca acum o alta abordare, odata cu anuntarea lui DJI Mini 2 SE, care cantareste mai putin decat un telefon pliabil Samsung Galaxy Z…