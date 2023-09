Stiri pe aceeasi tema

- Cristina Pucean a transmis un mesaj dureros pentru regretatul ei tata. Dansatoarea nu-și poate reveni din șocul ca el a murit și posteaza des pe rețelele de socializare. Vedeta trece prin momente cumplite și ii este foarte greu. Iata ce a postat pe pagina de Instagram!

- Andreea Popescu a transmis un mesaj dupa ce a fost criticata de mamele de pe Instagram ca are bone. Ea vorbit, in exclusivitate la Star Magazin de la Antena Stars, despre ajutorul primit de la bone. Vedeta a explicat cat de mult ii sunt alaturi aceste femei. Iata ce declarații a facut aceasta!

- Vedeta ABBA, Agnetha Faltskog, a declarat ca va lansa joi un nou single, relansandu-si cariera solo la varsta de 73 de ani, scrie Reuters, potrivit news.ro.Agnetha, solista alaturi de Anni-Frid Lyngstad a trupei pop suedeze de mare succes, si-a lansat ultimul album solo in urma cu un deceniu.…

- Andreea Balan radiaza de fericire de cand in viața ei a aparut Victor Cornea, barbatul care ii aduce zambetul pe buze de fiecare data, așa cum s-a intamplat și acum. Iubitul cantareței a mers in New York, iar atunci cand a aterizat Andreea Balan a fost surprinsa cu un buchet imens de flori. Iata imaginile!

- Bianca Giurca a postat pe Instagram un mesaj pentru cei care au spus ca a greșit mult la Insula Iubirii. Concurenta de la Insula Iubirii a vorbit deschis despre acest subiect și a menționat faptul ca ea și Marius Moise au greșit pe insula, nu doar ea. Iata ce a postat aceasta!

- Larisa Udila este urmarita de o comunitate impresionanta de persoane pe internet. Ei bine, din acest motiv, bruneta și-a pus pe ganduri fanii, asta dupa ce a postat, prin intermediul paginii personale de Instagram, un mesaj cu subințeles. Ce se intampla intre ea și soțul ei și ce a vrut aceasta sa transmita,…

- Claudia Florescu a transmis un mesaj sfașietor pe rețelele de socializare. Regretatul ei tata iși sarbatorea ziua de naștere astazi, pe data de 13 iulie, iar concurenta de la Insula Iubirii este sfașiata de durere. Iata ce fotografie, dar și ce mesaj a postat antrenoarea de fitness pe Instagram pentru…

- Britney Spears susține ca a fost palmuita de bodyguardul baschetbalistul Victor Wembanyama, in Las Vegas. Vedeta a depus plangere in urma acestui incident, iar starul NBA a avut prima reacție.In urma cu o zi, Britney Spears a postat pe rețelele de socializare un text in care relateaza intreaga situație.…