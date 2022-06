DJ Conte vrea să cucerească și litoralul Turciei Pentru Marius Gavrila, vara este cel mai frumos anotimp, pentru ca inca din 1993, in fiecare sezon estival, acesta a fost pe litoralul romanesc cu spectacole. De cand incepe vara, el se simte in vacanța, chiar daca muncește foarte mult, tot un fel de vacanța este. Iubește foarte mult vara. O iubește foarte mult, la fel de mult ca perioada sarbatorilor de iarna. Intrebat ce trebuie sa aiba o melodie ca sa se bucure de un real succes, Marius considera ca rețeta perfecta pentru un hit de vara este sa conțina ritmuri latino, multa muzica vesela, iar pentru ca vorbim despre latino, fetele frumoase… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

