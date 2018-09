Stiri pe aceeasi tema

- CFR a vandut 500 de bilete la un tren cu un singur vagon, pe ruta Mangalia-Constanța. Oamenii nu au lasat trenul sa porneasca din stație și au facut un scandal monstru. O parte dintre calatori au fost nevoiți sa plece cu alte mijloace de transport. Un echipaj de Poliție a fost chemat la fața locului…

- Targul de Carte Gaudeamus, organizat in premiera la Brasov, isi inchide diseara portile. Iubitorii de carte sunt asteptati in pavilionul din Piata „Sfantul Ioan”, intre orele 11:00 si 21:00. Astazi este ultima zi in care vizitatorii mai pot face donatii in cadrul campaniei „Cartile se intorc acasa”.…

- ”Sa știți ca la noi nu sunt case parasite. Aproape in 99 de procente din ele traiesc oameni”, zice Nicolae Movileanu din Veverița, el și consilier local. Și eu, care speram ca voi vedea un sat care abia de sufla, cu o mie și una de probleme, cu oameni care fug de aici... - Ce este atat de bine aici,…

- Oamenii isi duc gunoaiele in centru, in rapele de la marginea satelor, sau, in cel mai fericit caz, il ard in curte. Autoritatile au organizat o licitatie pentru desemnarea unei companii care sa asigure salubritatea in zona, insa aceasta a fost anulata. Comuna Pacureti are 5 sate si peste tot oamenii…

- CHIȘINAU, 30 iun — Sputnik. Procuratura pentru Combaterea Criminalitații Organizate si Cauze Speciale a investigat un astfel de caz în Penitenciarul Nr.13 — Chisinau. © Photo: Poliția de frontieraLovitura grea pentru cea mai feroce grupare criminala din Moldova "Borman"…

- Primul congres internațional de sanatate totala perinatala iși deschide astazi lucrarile la Centrul Internațional de Conferințe de la Sinaia. Zilele acestea, Romania are privilegiul de a gazdui primul congres internațional dedicat sanatații totale perinatale, un eveniment care se va axa primele 1.000…

- Persoanele cu dizabilitați au șansa fantastica a merge pe litoral și sa se bucure, in siguranța, de valurile marii. In stațiunea Mamaia, intr-o zona cu acces facil, exista o plaja pentru oamenii cu probleme medicale, care ii impiedica sa duca o viața normala. Pe Plaja Pupa exista șezlonguri speciale…

- Poveste cu final fericit pentru o fetița cu dizabilitați din Buzau. Copila de 12 ani avea nevoie de o intervenție stomatologica, insa a fost refuzata de mai multe clinici private din cauza riscurilor.