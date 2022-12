Divorțurile la români: 5 mituri și 5 povești despre divorțuri din trecut Motivele nu sunt foarte clare, dar simptomul e confirmat statistic: numarul romanilor care inainteaza actele de divorț dupa mai bine de 20 de ani de casatorie s-a dublat. In 1990, aveam puțin peste 4000 de cupluri care depașisera pragul critic de 20 de ani de viața in comun și care voiau sa divorțeze. Anul trecut, peste 8.200 de cupluri au inaintat actele de divorț dupa 20 de ani de cand și-au jurat sa-și fie alaturi ”la bine și la rau”. E și o expresie a libertaților de dupa Revoluție, dar unii ar putea interpreta aceasta evoluție ca o degradare a vieții de cuplu. Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

