- Doua seisme s-au produs miercuri, 26 iulie, in Romania, la un interval de aproximativ 20 de minute. Cutremurele au avut loc in județe diferite – Vrancea și Gorj. Primul cutremur s-a produs la ora 13:49, in zona seismica Vrancea – județul Vrancea, la adancimea de 104.9 kilometri, și, potrivit Institutului…

- Un cutremur slab cu magnitudinea 3 s-a produs sambata dimineata, la ora locala 3:04, in zona seismica Vrancea, judetul Buzau, conform datelor publicate de Institutul National de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). Seismul s-a inregistrat la o adancime de 130,9 kilometri in apropierea…

- Un cutremur cu magnitudinea 4,1 pe Richer s-a produs vineri dupa-amiaza, la ora locala 15:23, in zona seismica Vrancea, judetul Buzau, arata informatiile publicate de Institutul National de Cercetare - Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP), potrivit Agerpres.

- UPDATE: Specialistii Institutului National de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP) au revizuit intensitatea cutremurului produs, sambata, in judetul Buzau, la 4,3 grade pe scara Richter. Seismul a avut loc la adancimea de 111,2 km, in apropierea urmatoarelor orase: 57 km nord-vest…

- Trei cutremure s-au produs, miercuri dimineata, in zona seismica Vrancea, judetul Buzau, potrivit datelor publicate de Institutul National de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). Citește și: Arges. Incendiu la motorul unui tren in care se aflau 60 de pasageri Primul seism a fost…

- Un cutremur cu magnitudinea 3.5 s-a produs, luni dimineata, 29 mai, in Crisana din judetul Arad, potrivit datelor publicate de Institutul National de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP) . Seismul a fost inregistrat la ora locala 06:25. Cutremurul cu magnitudinea 3.5 a avut loc la…

