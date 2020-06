Divertismentul și educația copiilor sunt la ele acasă cu tableta Huawei MatePad T8 Relația dintre copii și tehnologie este una indelung dezbatuta. Dar pentru ca traim intr-o era in care dispozitivele smart sunt peste tot, nu ii putem feri pe cei mici de ele o veșnicie. In schimb, le putem asigura un mediu cat mai safe de a accesa vastul taram al tehnologiei, iar tableta Huawei MatePad T8 este potrivita in acest sens, deoarece dispune de aplicații utile care le țin in priza creativitatea și le ofera parinților acces deplin la conținutul pe care cei mici il acceseaza. Copiii de astazi se nasc intr-o lume a dispozitivelor inteligente. Daca generațiile anterioare au fost nevoite… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

