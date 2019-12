Diversitate și patrimoniu cultural prin prisma mass-media 2019 – Charlottenburg – Satul rotund şi Domeniul de vânătoare Satul rotund Șarlota sau Charlottenburg, dupa denumirea sa germana, este un sat din Comuna Bogda (germ. Neuhof), Județul Timiș , fondat in 1771, in timpul celui de-al doilea val de colonizare al șvabilor (1763-1772). In anul 1718 (Pacea de la Passarovitz), dupa 164 de ani de dominație turceasca, Banatul a trecut sub administrație imperiala austriaca si a fost colonizat cu populatie de etnie germana, respectiv cu svabi. Charlottenburg a fost intemeiat cu 32 de familii imigrate din Tirolul italian, din Lorena și Baden-Wurttemberg . Ca o curiozitate, e singurul sat rotund din Banat si din toata Romania,… Citeste articolul mai departe pe curierulnational.ro…

