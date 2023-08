Stiri pe aceeasi tema

- Se dau terenuri gratuite pentru tineri. Care sunt regulile și cine se poate bucura de ele? Condițiile sunt extrem de simple. Tinerii de pana in 35 de ani pot obține gratuit, de la autoritaților locale, terenuri de pana la 1.000 de metri patrati, pentru a construi pe acestea o casa. Este vorba despre…

- Zeci de ambasade, in marea lor majoritate occidentale, sustin demersurile comunitatii LGBTIQ+ din Romania pentru a obtine drepturi egale si "incurajeaza" autoritatile romane sa completeze lacunele care exista in legislatie in acest sens, arata o declaratie publicata joi, pe gov.uk, site-ul oficial al…

- ”Sectorul de retail a atras 21% din volumul total de investitii inregistrat in primul semestru din 2023, in crestere cu 7% fata de aceeasi perioada a anului trecut, mentinandu-se in jurul valorii de 39 milioane de euro. Astfel, retailul urca in top trei din punct de vedere al interesului investitorilor,…

- Continue reading Motivul uluitor pentru care David Popovici a ales sa studieze in Romania. „Multa opulența, mulți oameni fara adapost și mulți oameni bogați care se lauda cu banii lor. Vezi mai multe supermașini in București decat in Milano” at Info real.

- Valul de aer din Africa ajunge astazi in Romania și aduce temperaturi chiar de 42 de grade in sudul țarii. „Progresiv, de la o zi la alta, incepand de astazi, in multe zone din țara dar mai ales in partea de vest, sud, sud-est a țarii, temperaturile vor atinge pragul unei zile de canicula, 35 de grade.…

- Paul Agarici, unul dintre fotografii Revoluției Romane a murit, in urma cu cateva zile. Celebrul fotograf era fiul aviatorului Horia Agarici, salvatorul Constanței, motiv pentru care comuniștii i-au facut viața grea in copilarie. Paul Agarici are o singura fata, Paula, care ii poarta numele, și un nepot,…

- In ce privește benzina standard, cea mai ieftina costa 6,60 lei și se gasește la mai multe stații Lukoil din București, informeaza Antena3 CNN. Prețul benzinei este in creștere fața de ultima valoarea inregistrata, pe 13 iunie, cand era 6,58 lei. La restul stațiilor, benzina standard se gasește la prețuri…

- ANM a emis cod galben de vreme rea pentru aproape jumatate din teritoriul Romaniei.„Interval de valabilitate: 29 mai, ora 12 – 29 mai, ora 23 CITESTE SI BREAKING NEWS Scene șocante la o nunta, langa București: un barbat a fost injunghiat și a murit, in urma unui scandal 10:01 929 Ciclonul mediteranean…