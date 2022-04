Distrugeri: Cum se va face accesul la o parte din regiunea Odesa (VIDEO) In urma unui atac cu rachete rusești asupra regiunii Odesa un pod peste Nistru a fost puternic avariat, dupa cum a anunțat Anton Gerașcenko, consilier in cadrul ministerului ucrainean de Externe. Accesul la o parte din regiunea Odesa se va putea face doar de-a lungul graniței cu Republica Moldova daca podul nu va fi redeschis. Din imaginile surprinse, podul din regiunea de la Zatoka de peste Nistru in sud-vestul Ucrainei a fost puternic distrus dupa atacul cu rachete. ”Din cauza unei lovituri cu rachete in regiunea Odesa podul peste estuarul Nistrului este avariat. Informații suplimentare și… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

- „Podul este inchis acum. Daca acesta ramane inchis, accesul la o parte din regiunea Odesa va fi posibil doar de-a lungul graniței cu Moldova,” a scris marți pe Twitter Anton Gerașcenko, consilier in cadrul ministerului ucrainean de Externe.Podul avariat are o importanța esențiala și pentru evacuarea…

