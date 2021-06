Distrugatorul britanic HMS Defender face mari valuri in Marea Neagra. Este vorba de vasul care a provocat furia Rusiei navigand prin apele din largul peninsulei Crimeea. Acum, a andocat in portul georgian Batumi de la Marea Neagra. Marina militara britanica este angajata in „a oferi garantii si securitate in regiune si in descurajarea celor care […] The post Distrugatorul britanic spre care au tras rusii in Marea Neagra a andocat tot in fieful "armatei rosii". Cum a reactionat Moscova? (VIDEO) first appeared on Ziarul National .