Stiri pe aceeasi tema

- ACUM! O femeie din Pitesti a cazut de la etaj ISU Arges intervine de urgenta in cartierul Trivale , pentru a salva o persoana cazuta de la etajul unui bloc. “ Pitești, sesizare privind femeie cazuta de la etajul unui bloc de locuințe. Ar fi in stare de inconștiența. La fata locului intervin echipaje…

- Au aparut noutați legate de meciul FC Argeș-UTA, programat luni, 8 mai, la Pitești. In acest context, marți, 2 mai, am avut o discuție pe aceasta tema cu primarul Cristian Gentea, unul dintre cei mai patimași suporteri ai echipei din Trivale. D-le primar, in legatura cu acest meci, al carui rezultat…

- Eveniment caritabil la UPIT: Un zambet pentru Erika Universitatea de Stat din Pitești organizeaza marți, 11 aprilie 2023, la ora 17, un eveniment caritabil intitulat „Un zambet pentru Erika”. Evenimentul consta intr-un concert caritabil susținut de colectivul de muzica al UPIT prin Centrul pentru Activitați…

- Azi dupa-amiaza, un apel de urgența a anunțat ca pe drumul din padurea Trivale, dintre Pitești și Babana, o mașina a ieșit in decor și este destul de grav avariata. La volan se afla o fata de 20 de ani care avea permis doar din luna noiembrie. Tanara venea dinspre comuna Babana spre Pitești și, din…

- O femeie aflata la volanul masinii pe prima banda a Bulevardului I.C. Bratianu din Pitesti, in stare de inconstienta, a fost salvata de politisti care au fost alertati prin 112, informeaza, miercuri, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Arges, potrivit Agerpres."Miercuri, 15 martie a.c., ora 12.30,…

- Intervenție contracronometru a polițiștilor Biroului Rutier Pitești Miercuri, 15 martie a.c., ora 12.30, un apel la 112 anunța faptul ca, un autoturism este oprit pe prima banda de circulație de pe Bulevardul I.C. Bratianu din Pitești, iar conducatoarea auto, o femeie de peste 50 de ani, pare a avea…

- Un accident rutier s-a produs vineri, 3 martie, pe bulevardul I.C. Bratianu din Pitești. Din fericire, evenimentul nu s-a soldat cu victime. Citește și: Prins ca transporta lemne in Argeș fara autorizație! 10.000 lei amenda! In evenimentul rutier au fost implicate o motocicleta și un autoturism. Au…

- Apa Canal 2000 SA continua in vederea identificarii situațiilor de consum de apa neautorizat și nefacturat. „Atunci cand utilizatorii nu coopereaza cu reprezentanții societații noastre și nu indica locul amplasarii branșamentului ilegal, se intervine cu buldoexcavatorul pentru identificarea și desființarea…