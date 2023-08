Stiri pe aceeasi tema

- Ploiești, 16 august 2023: SIPEX , unul dintre cei mai mari distribuitori de materiale și finisaje pentru construcții din Romania, listat la Bursa de Valori București in piața AeRO (simbol bursier SPX ), cu activitate de 26 de ani pe acest segment, anunța rezultatele financiare aferente primului semestru…

- Acțiunile Carbochim Cluj Napoca s-au apreciat cu aproximativ 333%. Cel mai mare producator de abrazive profesionale din Romania a crescut pe fondul unor tranzactii in valoare de 1,3 milioane de lei, inregistrand una dintre cele mai ridicate dinamici de la Bursa de Valori Bucuresti de la inceputul anului…

- Tranzactii cu actiuni Hidroelectrica in valoare de aproape 272 milioane de lei au fost realizate in primele 40 de minute de la deschiderea sedintei de la Bursa de Valori Bucuresti.Miercuri este prima zi de tranzactionare pentru actiunile principalului producator de energie electrica din Romania,…

- Hidroelectrica debuteaza la Bursa de Valori Bucuresti i n urma celui mai mare IPO din istoria burseiDe ce este importanta listarea Hidroelectrica la bursa Hidroelectrica este liderul in productia de energie electrica din Romania , cu o capacitate instalata de peste 6.400 MW si o cota de piata de aproximativ…

- Listarea Hidroelectrica este evenimentul anului pentru piața de capital din Romania, fiind un punct de referința pentru bursa locala. Este o tranzacție foarte importanta, care poate influența decizia de promovare a Romaniei de catre MSCI – lider in furnizarea de indici bursieri de referința la nivel…

- Brokerul IFB Finwest faciliteaza accesul bistritenilor pentru a deveni printre primii acționari la Hidroelectrica, in cadrul celei mai mari listari de la Bursa de Valori București. Pe noul website www.ifbfinwest.ro, oricine poate sa iși deschida un cont pentru a beneficia de achiziția de acțiuni la…

- Producatorul roman de energie Hidroelectrica iși propune sa stranga peste 1 miliard de euro (1,07 miliarde de dolari) in ceea ce se anunța a fi una dintre cele mai mari oferte publice inițiale (IPO) din Europa din acest an, noteaza analiștii Autoritații de Supraveghere Financiara (ASF), in ultimul Morning…