Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea Naționala de Reglementare in Domeniul Energiei (ANRE) va avea, cel tarziu pana vineri, o noua organigrama, a anunțat George Niculescu, președintele instituției. Acesta a spus ca legea obliga la reorganizarea ANRE, prin reducerea posturilor de conducere. Numarul total de șefi dintr-o instituție…

- Președintele Autoritații Naționale de Reglementare in Domeniul Energiei (ANRE), George Niculescu, a anunțat joi ca instituția pe care o conduce a sancționat cu 18 milioane de lei trei mari furnizori de energie, care nu ar fi respectat prevederile OUG 27/2022 privind schema de plafonare- compensare.…

- Autoritatea Naționala de Reglementare in Domeniul Energiei (ANRE) se afla in pline acțiuni de control la 6 mari furnizori de energie electrica, la principalii 3 mari furnizori de gaze, dar și la traderi, se arata in raspunsurile transmise de catre instituție in urma unor solicitari ale HotNews.ro. ANRE…

- La data de 7 noiembrie 2023, membrii Consiliului de Administrație a Agenției Naționale pentru Reglementare in Energetica (ANRE Moldova) au intreprins o vizita de lucru la Autoritatea Naționala de Reglementare in Domeniul Energiei (ANRE Romania). In cadrul intilnirii Veaceslav Untila, director general…

- N. Dumitrescu Potrivit unui comunicat de presa transmis joi de Primaria Ploiești, s-a luat decizia ca, din noaptea de 3 noiembrie a.c., ora 0.00, sa fie reluata furnizarea agentului termic pentru toate locuințele din municipiul Ploiești care sunt racordate la sistemul centralizat de termoficare. ”Menționam…

- O jumatate de milion de euro pe an platește chirie Autoritatea Naționala pentru Reglementare in Domeniul Energiei pentru cladirea in care iși are sediul. Banii merg catre fostul ministru Dan Ioan Popescu, care deține compania de la care este inchiriat imobilul. Citește și: O primarița și-a angajat fiul…

- Centrala de cogenerare din Fagaraș va fi repornita, dupa 5 ani in care nu a funcționat. Premier Energy, compania de distribuție și furnizare a gazelor naturale, precum și de producție de energie electrica deținuta indirect in Romania de fondul de investiții Emma Capital, al omului de afaceri ceh Jiri…

- Masurile fiscale inițiate de guvern dau peste cap planurile de afaceri ale multo companii, mici sau chiar mega corporații. Companiile mari vor avea un impozit de 1% pe cifra de afaceri, daca cel pe profit este „prea mic” Companiile mari (cu cifra de afaceri de peste 50 milioane euro) vor plati un impozit…