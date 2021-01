Stiri pe aceeasi tema

- Confederatia Sindicala Nationala Meridian condamna masurile de austeritate adoptate de Guvernul Romaniei la sfarsitul anului 2020 si le considera ca fiind imorale si injuste pentru lucratorii din Romania, conform unui comunicat remis, sambata AGERPRES. Reprezentantii Confederatiei semnaleaza ca duminica,…

- O delegație formata din 6 reprezentanți ai Sindicatului Liber din Invațamant Maramureș (SLI MM) s-a intalnit marți, 19 ianuarie, cu subprefectul județului Maramureș, Oana Oșanu, pentru a semnala problemele cu care se confrunta salariații din invațamantul preuniversitar. Cu aceasta ocazie sindicaliștii…

- Senatorii AUR Rodica Boanca și Adrian Costea au inaintat o scrisoare deschisa Guvernului Romaniei, Ministerului Educației și Cercetarii, Ministerului Sanatații și Departamentului pentru Situații de Urgența prin care solicita adoptarea de urgența a unor masuri privind situația școlilor. Cei doi senatori…

- FSE „SPIRU HARET“ solicita Guvernului sa faca o analiza corecta privind salarizarea din sistemul de invațamant Federația Sindicatelor din Educație „SPIRU HARET“ solicita Guvernului Romaniei sa reevalueze decizia de a ingheța salariile in sistemul de invațamant și sa faca o analiza corecta a situației…

- Este vorba despre 39 de molecule evaluate de Agentia Nationala a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale din Romania pe diverse afectiuni cronice grave, cum ar fi oncologia, diabetul, HIV/SIDA care asteapta de mai mult timp sa fie aprobate desi termenul era data de 1 noiembrie. „Atragem atentia…

- Animals International comemoreaza azi miile de animale care in urma cu exact un an au indurat cea mai oribila moarte posibila in portul Midia, atunci cand vaporul Queen Hind s-a rasturnat. Organizația condamna lipsa de acțiune a Guvernului Romaniei in anul care a trecut de la tragedie. Mai grav,…

- Coordonatorul campaniei de vaccinare anti-COVID in Romania, medicul militar Valeriu Gheorghița (foto), afirma ca scenariul cel mai optimist este ca primele doze de vaccin sa ajunga in Romania la sfarșitul lunii decembrie, iar in cel mai pesimist scenariu, in primul trimestru din 2021. Populația se va…

- Deșeuri: Comisia solicita Romaniei sa inchida și sa reabiliteze depozitele ilegale de deșeuri (scrisoare de punere in intarziere). Natura: Comisia solicita Romaniei sa asigure protecția habitatelor și a speciilor (scrisoare de punere in intarziere). Apa: Comisia solicita Romaniei sa respecte normele…