- CSM Iasi 2020 s-a facut din nou de rusine in ultimul esalon de handbal feminin intern. Vineri, intr-un duel din etapa a XVI-a, formatia care a anuntat ca va consuma intr-un an 350.000 de euro din banii iesenilor a pierdut, incredibil, 24-25, la Bacau, in fata modestei grupari locale, CSM. Gazdele au…

- Asa cum am anticipat, CSM Iasi 2020 nu a avut nicio problema in a se impune in disputa din etapa a XV-a a Diviziei A de handbal feminin cu modesta grupare CS Handbal Club Harghita. Partida, care s-a disputat in devans, chiar de Ziua Internationala a Femeii, pe 8 martie, in Sala Liceului cu Program Sportiv…

- Ziua Internationala a Femeii va fi speciala pentru echipele de handbal feminin CSM Iasi 2020 si CS HC Harghita. Sportivele de la cele doua grupari vor sarbatori in 2023 ziua de 8 martie pe teren! Asta pentru ca duelul dintre formatiile amintite din etapa a XV-a a ultimului esalon intern, Divizia A,…

- CSM Iasi 2020 a confirmat faptul ca este foarte departe de nivelul pe care il are colega din Seria B a Diviziei A de handbal feminin, Corona Brasov. Sambata, in partida pe care iesencele au disputat-o acasa, in Sala Liceului cu Program Sportiv, in compania brasovencelor, oaspetele s-au impus la scor,…

- CSM Iasi 2020 si-a luat revansa in fata CNE Sfantu Gheorghe, trupa de junioare care invinsese in tur, la Iasi, in Divizia A de handbal feminin, ultimul esalon intern. Sambata, gruparea ieseana s-a impus in Covasna lejer, cu scorul de 34-23 (18-12). CSM a acumulat astfel 27 de puncte si si-a consolidat…

- Echipa de handbal feminin CSM Iasi 2020 a jucat sambata la Galati, cu echipa locala CSM II, in etapa a XI-a a Diviziei A, a doua a returului sezonului regulat in ultimul esalon intern. Asa cum era de asteptat, oaspetele s-au impus in fata unei grupari modeste, care, foarte probabil, se va desfiinta…

- Echipa de handbal feminin CSM Iasi 2020 a pornit cu dreptul in 2023. Sambata seara, in Sala Liceului cu Program Sportiv Iasi, formatia ieseana a confirmat asteptarile si a trecut de o grupare modesta, HCF Piatra Neamt, in prima etapa a returului Diviziei A. Gazdele s-au impus la scor, 33-18, nu insa…