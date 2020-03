Google ofera posibilitatea utilizatorilor sai sa proiecteze pe ecranul mobilului animale in marime naturala, precum tigrul sau ursul In plina pandemie de COVID-19, o functie noua oferita de Googlea devenit extrem de populara printre copiii izolati la domiciu.Este vorba despre crearea cu ajutorului telefonului mobil amai multor animale in format 3D. Functia merge pe aproape toatesmartphone-urile, doar ca trebuie sa descarcati cel mai recent sistem deoperare al acestuia.Cum sa creati animale 3D pe Google1. Intrati pe google.com si dati cautare in engleza dupaanimalul dorit. De exemplu: bear (urs),…