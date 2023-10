Stiri pe aceeasi tema

- UE i se adreseaza in termeni fermi lui Elon Musk cu privire la continutul ilegal de pe platforma X privind conflictul israeliano-palestinian, scrie Rador Radio Romania.Uniunea Europeana i-a transmis o scrisoare formala in termeni fermi lui Elon Musk - detinatorul companiei X, cunoscuta anterior drept…

- Conflictul din Orientul Mijlociu are ecouri in toata lumea și pune in lumina ce pare a fi o situație ireconciliabila. Comunitațile evreiești și palestiniene au ieșit la demonstrații de susținere in mai toate marile orașe.

- Conflictul armat dintre Israel și Hamas, izbucnit sambata dimineața, odata cu atacul militanților palestinieni, a pus intr-o lumina proasta X, platforma de socializare cunoscuta anterior ca Twitter. Mai multe studii realizate de cercetatorii care au analizat conținutul de pe rețeaua de socializare arata…

- Rețeaua de socializare X (fostul Twitter) a dezactivat o funcția care permitea utilizatorilor sa raporteze despre cazuri de dezinformare despre alegeri. Despre acest lucru a anunțat Reuters cu referire la organizația de cercetare Reset.Tech Australia. Se remarca faptul ca acest lucru ridica noi ingrijorari…

- Facebook scoate o funcție noua cu care spera sa faca tinerii sa foloseasca mai mult rețeaua de socializare Meta, fosta Facebook, urmeaza sa lanseze in cursul acestei saptamani, dupa mai multe luni de teste interne, o serie de chatboti, care vor fi disponibili utilizatorilor de pe platformele sociale…

- Optiunea de a ”bloca” permite sa nu se mai interactioneze cu anumite profile. ”Ea le permite persoanelor sa impiedice ca anumite conturi sa le contacteze, sa le vada tweeturile si sa le urmareasca”, precizeaza centrul de asistenta al X. Aceasta functie permite evitarea anumitor campanii de hartuire…

- Procurorul special american Jack Smith, care-l investigheaza pe fostul presedinte Donald Trump, a obtinut in ianuarie un mandat de perchezitie pentru contul de Twitter al acestuia, dar reteaua de socializare a refuzat sa se conformeze dispozitiei, a anuntat miercuri o curte de apel din

- Noi modificari aduse platformei TikTok. Utilizatorii vor putea face postari de tip text Rețeaua de socializare chineza TikTok va suferi noi modificari. Pe langa conținutul audio-video pe care platforma s-a bazat pana acum, utilizatorii se vor putea bucura și de postari care conțin exclusiv text. Totuși,…