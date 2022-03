Disputa dintre Primaria Constanta si Bonello Proiect se muta la Judecatorie

Stiri pe aceeasi tema

- Agentia Nationala de Administrare Fiscala, prin Direcția generala executari silite cazuri speciale, a recuperat, integral, prejudiciul stabilit de catre instanța intr-un dosar avand ca obiect savarșirea infracțiunii de corupție.In baza titlului executoriu reprezentat de sentința penala pronunțata de…

- Consiliul Național pentru Soluționarea Contestațiilor (CNSC) a respins contestația firmei de proiectare Metroul SA, așa ca proiectul de modernizare a tronsonului de cale ferata Cluj-Episcopia Bihor poate continua.

- In ROMANIA, poți fi reclamat și sa ajungi in instanța daca soliciți anunțuri și in limba romana pe poarta unui cimitir aflat in granițele țarii. O fundație din județul Harghita nu vede cu ochi buni inscrisuri in limba romana la o intrare din cimitrul central din Carei și ne reclama la CNCD nu doar…

- Consiliul Național al Elevilor (CNE) solicita Consiliului Național pentru Soluționarea Contestațiilor „tratarea cu celeritate a acestei probleme și inceperea procesului de soluționare a contestației depuse intr-un timp cat mai scurt, in așa fel incat raspandirea comunitara a COVID-19 in ...

- Tribunalul i-a respins cererea, dosarul ajungand la Curtea de Apel. Un iesean a dat in judecata Ministerul Apararii Nationale si Ministerul Justitiei, in numele tatalui sau. Acesta nu avusese nimic de reprosat in timpul vietii, ceea ce nu l-a impiedicat insa pe fiu sa ceara daune morale „pentru atingerea…

- Curtea de Apel Cluj s a pronuntat, in prima instanta, in dosarul 575 33 2021, fiind vorba despre procesul in care Arhiepiscopul Tomisului, IPS Teodosie, a fost dat in judecata, alaturi de Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii, obligand CNCD "sa solutioneze in fond petitia formulata de reclamanta…

- Curtea de Apel Cluj i-a admis in parte cererea unei femei din Cluj ce a chemat in judecata Consiliul Național pentru Combaterea Discriminarii (CNCD) și pe IPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului.

- Marți, 14 decembrie, polițiștii Direcției de Investigare a Criminalitații Economice, sub supravegherea procurorului din cadrul Parchetului de pe langa Curtea de Apel București, (au pus) in aplicare 60 de mandate de percheziție domiciliara, la domiciliile unor persoane banuite de spalare a banilor, in…