- Mario Palazzetti, care cu cincizeci de ani in urma a proiectat sistemul de franare ce a contribuit la reducerea accidentelor rutiere fatale, a inventat un dispozitiv care spera sa reduca raspandirea COVID-19, relateaza marti Reuters. Inginerul pensionar, care a lucrat la Centrul de Cercetare…

- Modele simulate pe un supercomputer din Japonia sugereaza deschiderea ferestrelor in mijloacele de transport in comun si limitarea numarului de pasageri pot contribui la reducerea riscului de infectare cu noul coronavirus. Aceasta, in conditiile in care mai multi oameni de stiinta au avertizat ca virusul…

- Universitatea Oxford a inceput weekendul trecut in Brazilia primele teste pe pacienti umani cu vaccinul pe care il dezvolta impotriva noului coronavirus, relateaza Reuters, citata de Agerpres.

- ​Renault intenționeaza sa reduca efectivele uzinei din Novo Mesto (Slovenia), dupa ce vânzarile modelului Clio au fost afectate de uriașa criza sanitara. Planul ar fi o reducere cu peste 10% a numarului de angajați la uzina care produce anual peste 200.000 de mașini. Renault a anunțat…

- Primele studii clinice (realizate pe pacienti umani, n.r.) pentru testarea unui vaccin dezvoltat impotriva noului coronavirus vor fi lansate in Germania de compania BioNTech, cu sediul in orasul Meinz, in colaborare cu laboratorul american Pfizer, a anuntat miercuri autoritatea federala germana care…

- Guvernul bulgar a introdus capitala tarii, Sofia, in carantina - incepand de vineri, pe o perioada nedeterminata - in lupta impotriva raspandirii noului coronavirus, dupa ce numarul contaminarilor confirmate s-a accelerat in ultimele doua zile, relateaza Reuters.