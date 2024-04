Stiri pe aceeasi tema

- La 20 martie, Comitetul Economic și Social European (CESE) a cerut cetațenilor europeni sa-și foloseasca dreptul democratic de a vota și de a vota in alegerile europene care se apropie rapid, care vor avea loc intre 6 și 9 iunie 2024. Intr-o dezbatere „Alegerile europene din 2024 prin prisma societații…

- Joi, 14 martie a.c., a avut loc, la Chișinau, conferința finala a programului de cooperare transfrontaliera Romania-Republica Moldova 2014-2020. Evenimentul a adus impreuna structurile care au gestionat programul din cele doua țari, beneficiarii proiectelor, misiuni diplomatice la Chișinau și reprezentanții…

- Firma internaționala de avocatura CMS a oferit consultanța Grupului Cicor (Cicor), unul dintre dezvoltatorii și producatorii de electronice de inalta fiabilitate pentru piețele medicale, industriale, aerospațiale și de aparare cu cea mai rapida creștere din Europa, cu privire la achiziția a 100% din…

- Un bucureștean din patru ar suferi pierderi majore in cazul unui mare seism, fie ca e vorba de pierderea propriei vieți, a unei rude sau cunoștințe, a adapostului sau a locului de munca etc., arata un calcul bazat pe estimarile Departamentului pentru Situații de Urgența. Cu toate acestea, discuțiile…

- Alexei Navalnii a murit vineri la inchisoarea cu cel mai sever regim posibil din regiunea polara a Rusiei. Incepand din aceeași zi, grupuri de sute de compatrioți ai sai s-au reunit pașnic la Moscova, Sankt-Petersburg, Rostov pe Don și alte orașe ale țarii pentru a-i aduce un ultim omagiu curajosului…

- Uniunea Artiștilor Plastici din Romania isi exprima profundul regret fata de trecerea in eternitate a unuia dintre cei mai valoroși artisti si oameni de cultura din țara noastra, sculptorul Vlad Ciobanu. Nascut la 11 aprilie 1948, in comuna Pungești, județul Vaslui, a absolvit Institutul de arte plastice…

- O noua stație a China Media Group (CMG) a fost deschisa marți in Yaren, Nauru. Este a 192-a stație inființata de CMG in intreaga lume. In ziua lansarii, prima știre transmisa de aici a fost despre ruperea „relațiilor diplomatice” intre Nauru și regiunea Taiwan. Articol realizat de Radio China Internațional…

- Continuam in ritm accelerat investițiile din fonduri europene in sistemul energetic național cu un nou program de finanțare in valoare de 62 milioane euro: Investiția 5 din PNRR: Asigurarea eficienței energetice in sectorul industrial. S-a dat deja startul la competiție. In cadrul apelului pot aplica…