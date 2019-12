Stiri pe aceeasi tema

- Animatia "Frozen 2" si-a mentinut dominatia asupra box-office-ului nord-american, al carui top 3 nu a cunoscut nicio schimbare fata de saptamana precedenta, potrivit cifrelor provizorii publicate duminica de compania de specialitate Exhibitor Relations si citate de AFP. Acest lungmetraj, in care personajele…

- Lungmetrajul „Frozen 2” a debutat in box office-ul nord-american de weekend cu incasari de 127 de milioane de dolari, stabilind un record pentru o animatie lansata in luna noiembrie, scrie news.ro.Debutul „Frozen 2” este al treilea cel mai bun pentru un film de animatie, dupa „Incredibles…

- Lungmetrajul "Joker", dedicat unui personaj inspirat din universul benzilor desenate, a depasit weekendul trecut pragul incasarilor de 1 miliard de dolari in box-office-ul mondial, devenind primul film de categorie "R" care a reusit o astfel de performanta, informeaza luni bbc.com. Potrivit sistemului…

- ​Pe platforma Alibaba s-au vandut produse de 38,4 miliarde dolari de Singles Day - Ziua Celibatarilor - cea mai mare "sarbatoare" de shopping, organizata din 2011 in China. In doar 68 de secunde s-a vandut de un miliard de dolari, iar valoarea de anul trecut a fost depașita in 16 ore și jumatate. Fața…

- Ceasul Grandmaster Chime a fost adjudecat dupa un razboi al licitatiilor care a durat cinci minute intr-o sala aglomerata in care erau peste 300 de persoane. Precedentul record a fost stabilit in 2017 cand un ceas Daytona Rolex, care odata a apartinut actorului Paul Newman, a fost vandut pentru 17,8…

- Cel mai mare retailer online din China, Alibaba Group Holding Ltd, a inregistrat vanzari record de aproximativ 91,2 de miliarde de yuani (13 miliarde de dolari), in prima ora a Zilei Celibatarilor, in crestere cu 32% fata de nivelul de anul trecut, transmite Reuters, potrivit AGERPRES.Este…

- Investitii record in valoare de 50 de miliarde dolari au facut din 2019 un an simbol pentru gazele naturale lichefiate, Canada și SUA fiin principalii conducatori, a declarat, joi, Fatih Birol, directorul Agentiei Internationale a Energiei (IEA), transmite MEDIAFAX.Sectorul industrial este…

- Deficitul bugetar al SUA a urcat cu 169 miliarde de dolari, la 1.067 miliarde de dolari in primele 11 luni din acest an fiscal, deoarece cheltuielile au crescut mai mult decat veniturile obtinute din colectarea taxelor, transmit Reuters si AP. Departamentul Trezoreriei din SUA a raportat ca…