Un sistem de avertizare a publicului in legatura cu prezenta unor continuturi rasiste in filmele clasice ale grupului Disney, in vigoare de anul trecut, a fost actualizat prin intermediul unui nou mesaj, informeaza BBC. Atunci cand sunt difuzate pe serviciul de streaming Disney+, filme precum "Dumbo", "Peter Pan" si "Jungle Book" sunt de acum insotite de un text de avertizare ce indica faptul ca ele contin stereotipuri. "Acest program include descrieri negative si/sau abuzuri ale unor oameni sau culturi. Aceste stereotipuri au fost gresite atunci si sunt gresite si acum", se afirma in noua avertizare…