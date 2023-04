Stiri pe aceeasi tema

- Guvernatorul din Florida, Ron DeSantis, a promulgat joi seara o lege prin care este interzis avortul daca varsta sarcinii este mai mare de sase saptamani, relateaza ABC News. DeSantis este vazut drept principalul rival al lui Donald Trump la alegerile prezidentiale din 2024. Legislatia anterioara a…

- Departe de a fi vazuta drept un triumf al statului de drept, inculparea lui Trump este perceputa de o parte considerabila a societatii americane, dar si in exterior ca un semn de slabiciune si de degradare institutionala, inclusiv a sistemului judiciar. Punerea sub acuzare a fostului presedinte american…

- Ron DeSantis are nevoie de o strategie pentru a raspunde atacurilor lui Trump, daca vrea sa caștige investitura republicana in vederea alegerilor prezidențiale din SUA din 2024, dar trebuie sa fie atent pentru a nu deranja baza electorala a fostului lider de la Casa Alba, spun strategii conservatori…

- Administratia de la Kiev l-a invitat, miercuri, pe Ron DeSantis, guvernatorul statului american Florida, sa efectueze o vizita in Ucraina, dupa ce politicianul republican a catalogat razboiul drept "disputa teritoriala", sugerand ca Statele Unite ar trebui sa reduca asistenta."Noi suntem siguri ca…

- Un barbat inarmat a deschis focul impotriva a doi jurnalisti de televiziune care relatau miercuri in direct despre o crima intr-o suburbie a orasului Orlando, statul american Florida, omorandu-l pe unul dintre ei si ranindu-l pe celalalt.

- Dosraul in privința unui angajat din cadrul Intreprinderii "Spațiilor Verzi", invinuit de neglijența in serviciu, urmare a prabușirii unei crengi de copac peste un copil in Parcul „Alunelul”, a fost expediat in instanța de judecata.