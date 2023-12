Diseminare rezultate proiect „Relația SPO cu angajatorii – eSPOR” Agenția Naționala pentru Ocuparea Forței de Munca (ANOFM), dezvolta pana la sfarșitul anului in curs, proiectul „Relația SPO cu angajatorii – eSPOR”, in valoare de 18 milioane de euro, care are ca obiective modernizarea și adaptarea structurilor SPO de la nivel național și teritorial, prin introducerea unor noi servicii/instrumente/sisteme/proceduri/mecanisme care sa creasca gradul de satisfacție al clienților SPO, al angajatorilor, al persoanelor aflate in cautarea unui loc de munca. Proiectul vizeza: reducerea proceselor birocratice prin introducerea de servicii online bazate pe semnatura electronica… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

