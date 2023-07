Disecând puterea narativelor în branding In viața noastra cotidiana, suntem inconjurați de povești. De la romanele pe care le citim, la filmele pe care le urmarim, la podcasturile pe care le ascultam, poveștile alcatuiesc cadrul fundamental al modului in care percepem și ințelegem lumea. Citeste articolul mai departe pe Antena3.ro…

Sursa articol si foto: Antena3.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Desemnarea lui Marcel Ciolacu ca premier al Romaniei va conduce automat la vacantarea postului de președinte al Camerei Deputaților care revine PSD. Finul lui Grindeanu, in pol position pentru conducerea Camerei Deputaților Prin desemnarea lui Marcel Ciolacu ca premier, PSD va trebui sa propuna noul…

- Nici nu s-a uscat bine cerneala pe demsia lui Ciuca, ca liderul UDMR l-a dat uitarii și se duce la negocieri direct la Marce Ciolacu. UDMR nu se ridica de la masa negocierilor pentru viitorul guvern si nici nu se va ridica, a declarat, luni, liderul formatiunii, Kelemen Hunor, care a reafirmat ca fara…

- Premierul Nicolae Ciuca așteapta, luni, la ora 10.00, raspunsul sindicaliștilor din Educație cu privire la ultima oferta facuta referitor la salariile profesorilor. Dupa ce va veni raspunsul sindicaliștilor, Nicolae Ciuca urmeaza sa convoce o ședința de Guvern, in care va fi adoptata OUG prin care se…

- Sentința finala data de Tribunalul Bacau intr-un dosar in care stapanul unor caini a fost amendat cu 500 de lei, pentru ca mai multe mașini din parcarea imobilului in care locuia au fost zgariate de cei doi caini ai sai, care au incercat sa prinda pisicile comunitare din zona. Poliția a fost sesizata…

- Intervenția chirurgicala sub anestezie generala la care a fost supus suveranul pontif pentru hernie abdominala s-a incheiat ”fara complicații” a anunțat Vaticanul. ”Intrervenția s-a terminat: ea s-a derulat fara complicații și a durat trei ore”, a precizat serviciul de presa al Sfantului Scaun. Papa…

- Barajul Nova Kahovka, situat in sudul Ucrainei, a fost avariat cu doar cateva zile inainte de a ceda structural in noaptea de luni spre marti, dezvaluie CNN, relateaza News.ro. CNN scrie ca nu poate verifica din surse independente daca o deteriorare a podului rutier a jucat vreun rol in cedarea barajului…

- Ursul grav ranit aflat in parcarea unui mall din Brașov, dupa ce sarise de la inalțime, a fost ucis de autoritați. Decizia a fost luata, avandu-se in vedere ranile „incompatibile” cu viața ale animalului. „In aceasta dimineața a fost prins ursul care umbla saptamana trecuta prin Racadau și pe Calea…

- Un tratament testat contra cancerului de san in stadiu incipient a reușit sa reduca riscul de recidiva cu 25%, potrivit rezultatelor unui vast studiu clinic publicat vineri, reprezentand o speranța pentru numeroase paciente, transmite AFP. Aceste rezultate preliminare au fost prezentate in cadrul celei…