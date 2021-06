Stiri pe aceeasi tema

- Turneul final al Campionatului European de fotbal - EURO 2020 - va debuta astazi, cu meciul Italia - Turcia (ora 22:00), pe Stadio Olimpico din Roma, in Grupa A, un an mai tarziu decat trebuia, din cauza pandemiei de coronavirus.

- Andrea Bocelli va interpreta aria „Nessun Dorma” de Giacomo Puccini, inainte de partida inaugurala dintre Italia si Turcia, care va incepe la 21:00, ora locala. Ceremonia va fi in continuare animata de fostii internationali italieni Francesco Totti si Alessandro Nesta, dar și de o coregrafie care…

- Tenorul italian Andrea Bocelli va canta vineri la ceremonia de deschidere a Campionatului European de Fotbal - EURO 2020 pe Stadio Olimpico din Roma, inainte de partida inaugurala dintre Italia si Turcia care va incepe la 21:00 ora locala, relateaza EFE. Bocelli va canta aria de Giacomo Puccini "Nessun…

- Tehnologia de ultima generație ii va aduce pe Martin Garrix, Bono și The Edge in fața fanilor din toata Europa, la festivitatea de deschidere a campionatului european de fotbal masculine, UEFA EURO 2020, ce va debuta vineri pe Stadio Olimpico din Roma. Martin Garrix, Bono și The Edge vor fi…

- Ministerul Tineretului și Sporturilor a anunțat, marți, ca meciurile organizate pe teritoriul Romaniei in cadrul Turneului Final al Campionatului European de Fotbal se vor defașura cu spectatori in tribune. Potrivit unui comunicat, Guvernul de la București s-a angajat sa adopte legislația necesara,…

