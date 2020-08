Stiri pe aceeasi tema

- Discutiile de la Geneva cu privire la Constitutia Siriei s-au incheiat sambata fara rezultate concrete, dar mediatorul ONU Geir Pedersen a dat asigurari ca participantii au gasit "puncte comune" si ca sunt dornici sa se intalneasca din nou, informeaza AFP. Trimisul special al ONU Geir…

- Un numar restrans de fani a avut acces la partida amicala dintre Ajax si Eintracht Frankfurt. Suporterii au fost așezați la diatanța.Fotbalul incepe sa treaca de pandemia de coronavirus. Ultimul test pentru revenirea fanilor pe stadioane a avut loc in Olanda la partida amicala dintre Ajax…

- Statele Unite l-au executat - a cincea executie federala in doua luni - pe Keith Nelson, in varsta de 45 de ani, condamnat la moarte dupa ce a ucis un copil, relateaza AFP.Lui Keith Nelson i s-a administrat o injectie letala vineri, in Inchisoarea Terre-Haute, au anuntat avocatii sai, potrivit…

- Rezultate inregistrate in partidele disputate, sambata, in prima etapa a Ligii a II-a:CSM Slatina – Dunarea Calarasi 0-1 Fotbal Comuna Recea – AFK Csikszereda 0-1 Citește și: Cozmin Gușa – jocul și mizele reale ale moțiunii: PNL și PSD vor forma, dupa alegeri, un Guvern de crizaASU…

- Atacantul slovac Adam Nemec a semnat un contract cu clubul Dinamo Bucuresti pentru sezonul competitional 2020-2021, cu optiune de prelungire pentru inca un an, a anuntat directorul sportiv Rufo Collado pentru site-ul oficial, potrivit news.ro.Ultima oara la Pafos FC, in prima liga a campionatului…

- Cel mai amplu studiu privind venitul de baza garantat. Germania vrea sa ofere cetațenilor 1.433 de euro pe luna, fara nicio condiție Un proiect catalogat drept primul studiu pe termen lung privind venitul de baza neconditionat derulat vreodata in Germania a fost lansat marti de o serie de economisti…

- In informatiile transmise de catre Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, in cadrul conferintei de presa sustinute la Palatul Cotroceni, miercuri, 5 august 2020, a aparut o eroare cu privire la formula de calcul care sta la baza stabilirii celor trei scenarii care vizeaza desfasurarea invatamantului…

- Ghidul suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei, a exclus vineri posibile negocieri cu SUA cu privire la programele nuclear si de rachete balistice ale Iranului si i-a indemnat pe iranieni sa reziste presiunii americane, potrivit Reuters. "Sanctiunile brutale ale Americii impotriva Iranului au scopul…