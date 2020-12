​​Consilierul general USR-PLUS si propunerea de viceprimar al Capitalei, Vlad Vociulescu, spune ca va discuta cu primarul general Nicușor Dan despre posibilitatea ca Bucureștiul sa fie plasat in carantina. „Aproape 10 mii de cazuri in ultimele șapte zile. Secțiile ATI sunt pline. Daca lucrurile continua așa, cu siguranța va trebui luata in considerare, inclusiv, solicitarea de carantina. (…) Voi avea o discuție cu Primarul General mai tarziu, astazi”, a declarat Voiculescu la Europa FM . Vlad Voiculescu afirma ca secțiile de Terapie Intensiva din Capitala sunt pline. Deja cațiva pacienți au…