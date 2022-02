Stiri pe aceeasi tema

- Discuția referitoare la posibilitatea deschiderii la Campina a unei secții a Universitații Politehnice București a avut loc astazi, in cadrul conferinței de lansare a proiectului "Elaborarea planurilor de atenuare și adaptare la schimbari climatice in municipiul Campina", proiect cu fonduri europene…

- Luni seara, dupa ședința Consiliului Local Campina, a doua ședința extraordinara in care bugetul pentru 2022 este respins, liderii coaliției majoritare din CL ne-au transmis un comunicat de presa care este, de fapt, un mesaj adresat primarului Alin Moldoveanu. Reprezentanții PSD, PNL, PMP, Pro Romania…

- Ceea ce se intampla acum la nivelul administrației locale campinene este o lupta a orgoliilor. Nu buget, nu Campina, nu campineni! Doar orgolii! Pe de o parte, orgoliul primarului Alin Moldoveanu de a nu discuta decat cu aleșii locali ai partidelor, nu cu liderii acestora, iar pe de alta parte, orgoliile…

- Secția a II-a civila și de de contencios administrativ și fiscal a Tribunalului Prahova a respins ca neintemeiata cererea de chemare in judecata formulata de consilierii campineni Cezar Grama și Aron Sabo in dosarul care are ca obiect anularea hotararii Consiliului Local prin care s-au aprobat documentația…

- Primarul Capitalei, Nicușor Dan, a anunțat, vineri, dupa mai multe ore de discutii la sediul STB pe tema grevei angajatilor, ca i-a convocat la ora 12.00 la Primarie pe sefii de autobaze. El s-a declarat surprins de continuarea grevei in pofida deciziei de suspendare emisa de catre instanta, considerand…

- V-am prezentat pana acum punctele de vedere ale majoritații partidelor cu reprezentare in Consiliul Local Campina (PNL, PSD, USR, PMP, POL) in legatura cu intenția unei firme private de a construi un bloc la doi pași de Primarie, pe terenul pe care s-a aflat candva gradina de vara. Teren aparținand…

- Pe 24 noiembrie 2021, la Tribunalul Prahova, Secția Contencios Administrativ, a fost inregistrat un dosar in care consilierii locali Cezar Grama și Aron Sabo dau in judecata Primaria municipiului Campina, pe secretarul general al localitații și... Consiliul Local Campina. Obiectul dosarului - anularea…

- Inițiativa ii aparține președintelui PNL Campina, Marian Nistor, și a fost prezentata mai intai in cadrul ședinței de marți seara a Biroului Politic Local al acestei formațiuni politice. Liberalii vor sa discute cu toate partidele din CL Campina despre investițiile care ar putea fi incluse in bugetul…