- Premierul desemnat Ludovic Orban a declarat vineri ca liberalii sunt în discutii individuale cu 25 de parlamentari independenti si de la PSD, iar pentru ca Victor Ponta a anuntat ca nu sprijina învestirea noului Cabinet, vor fi demarate discutii individuale

Fostul secretar general al PSD, Codrin Ștefanescu, susține ironic pe Facebook ca a aflat ceva important: „Maine (c.n. luni) va anunța Orban ca nu are nimic de anunțat".„Am aflat ceva important! Maine va anunta Orban ca nu are nimic de anuntat! Noapte buna", scrie Codrin Ștefanescu pe Facebook.

Premierul desemnat, Ludovic Orban, va avea, luni si marti, noi discutii cu societatea civila inainte de a propune noul Guvern. Miercuri sunt programate din nou discutii cu partidele parlamentare, impreuna cu care doreste sa pregateasca strategia la votul de investitura, relateaza news.ro

- Premierul desemnat, Ludovic Orban, va avea, luni si marti, noi discutii cu societatea civila inainte de a propune noul Guvern. Miercuri sunt programate din nou discutii cu partidele parlamentare, impreuna cu care doreste sa pregateasca strategia la votul de investitura.

"Noi, de fiecare data, cand ne intelegem pe sustinere parlamentara - sigur cand suntem in coalitie e o alta discutie -, atunci facem si un acord scris. Din punctul nostru de vedere, asta ar fi solutia optima, solutia cea mai buna: un acord scris. Am vorbit sa ne gandim, eventual, si la un acord scris.

'Noi, de fiecare data, cand ne intelegem pe sustinere parlamentara - sigur cand suntem in coalitie e o alta discutie -, atunci facem si un acord scris. Din punctul nostru de vedere, asta ar fi solutia optima, solutia cea mai buna: un acord scris. Am vorbit sa ne gandim, eventual, si la un acord scris.

Fostul secretar general al PSD, Codrin Ștefanescu, susține ca președintele Klaus Iohannis iși dorește un guvern de tranziție pentru a taia tot, tocmai de aceea liderul PNL, Ludovic Orban, iși dorește sa devina premier.

"Nu credem in alegerile anticipate. Mi se pare un risc in an electoral sa nu ai buget aprobat in Parlament in cazul in care ai alegeri anticipate. Nu poti sa lasi tara fara buget anul viitor", a punctat Kelemen Hunor. „Noi credem ca nu trebuie sa pierdem nicio zi, avem nevoie de un guvern