Stiri pe aceeasi tema

- Blocajele pentru unificarea datei sarbatoririi Paștelui comun vin din zona Moscovei/ Nu e vorba ca noi sa ne dam dupa ei sau ei dupa noiMai mulți intelectuali romani au trimis o scrisoare deschisa adresata Sfantului Sinod al Bisericii Ortodoxe Romane (BOR) si Adunarii Nationale Bisericesti, in care…

- Petiție pentru schimbarea datei Paștelui ortodox, semnata de intelectualii romaniei: „Celebrarea Pastelui la date diferite nu ridica probleme dogmatice” Petiție pentru schimbarea datei Paștelui ortodox, semnata de intelectualii romaniei: „Celebrarea Pastelui la date diferite nu ridica probleme dogmatice”…

- In interiorul Bisericii Ortodoxe Romane exista o diviziune foarte profunda, iar patriarhul Daniel „este exasperat de toate pantalonadele lui IPS Teodosie”, a spus fostul ministru al Culturii Theodor Paleologu la emisiunea In Fața Ta: Declarația vine in contextul dezbaterii privind data sarbatoririi…

- Propunerea lansata de Teodor Baconschi și Adrian Papahagi ca ortodocșii sa petreaca Paștele odata cu catolicii și protestanții este una buna crede Theodor Paleologu, fost ministru al Culturii. El spune ca data Paștelui nu e o dogma și ca, de fapt, problema e diviziunea ortodoxiei.

- Discuții despre schimbarea datei Pastelui cu doar cateva zile inainte de Inviere. Fostul ministru de Externe și ambasador la Vatican Teodor Baconschi și scriitorul Adrian Papahagi propun ca Paștele catolic și cel ortodox sa fie sarbatorite la aceeași data.

- Vasile Banescu, purtatorul de cuvant al Bisericii Ortodoxe Romane, a calificat luni cererea unor personalitați ca Paștele sa fie celebrat odata cu catolicii drept ”ideal absolut dezirabil”, dar a adaugat ca decizia depinde de celelalte biserici ortodoxe. ”Soluționarea acestei probleme, care nu este…

- Fostul ministru de Externe Teodor Baconschi și profesorul Adrian Papahagi, ambii apropiați de Biserica Ortodoxa Romana, au cerut, prin postari pe rețelele sociale, ca BOR sa celebreze Paștele odata cu catolicii și protestanții. Intr-o prima reactie, Inalt Prea Sfintitul Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului,…

- Profesorul Adrian Papahagi anunța ca va solicita Bisericii Ortodoxe Romane sa calculeze Paștele dupa calendarul gregorian, pentru a ca Invierea Domnului sa fie sarbatorita in același timp cu țarile occidentale. Mitropolitul Clujului, IPS Andrei Andreicuț, susține aceasta idee. IPS Teodosie, in schimb,…