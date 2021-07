Stiri pe aceeasi tema

- Zi mare in casa Mireasa, urzeala soacrelor! Ei bine, așa cum toata lumea se aștepta, Alin și Cosmina s-au logodit, in vazul tuturor! Ce-i drept, totul a fost o operațiune cat se poate de secreta, in condițiile in care Alin a lucrat intens cu toți concurenții pentru ca momentul sa iasa... ca la carte.…

- Pentru ca locuiesc pentru o perioada sub același acoperiș, bineințeles, conflictele sunt iminente, insa se pare ca una dintre concurente, mai exact Alina, are de-a face cu toți ceilalți prezenți in casa Mireasa, urzeala soacrelor. Cosmina a indemnat-o pe tanara sa faca pace mai intai cu sine și apoi…

- Discuțiile nu se termina niciodata in Casa Mireasa și mai ales cand vine vorba de Romina și doamna Victoria. Cele doua sunt protagoniste acum intr-un nou șir de barfe și zvonuri, caci concurenta susține ca a fost extrem de deranjata de ceea ce a spus una dintre soacre despre ea. Romina a decis sa se…

- Dupa ce a vazut tatonarile dintre fiul sau și Alina in casa Mireasa, tatal lui Radu a avut o intervenție in direct, in emisiunea ”Mireasa, urzeala soacrelor”. Barbatul a fost foarte diplomat și a insistat ca fiul lui este cel care trebie sa decida daca vrea sau nu o relație cu tanara, dar in cele din…

- Spycam-ul, camera de securitate care pazește casa Mireasa, urzeala soacrelor, a surprins imagini controversate cu Alina și Bogdan, care au ridicat o mulțime de semne de intrebare, mai ales in ceea ce o privește pe Anamaria, iubita lui Bogdan. In toiul nopții, pe la ora 02:00, Alina a fost surprinsa…

- Toata lumea o cunoaște pe doamna Malvina de la Mireasa, urzeala soacrelor și cei mai mulți cred ca este o femeie implinita, care are in suflet numai bucurii și pe care o caracterizeaza mai tot timpul o stare de bine. Ei bine, doamna Malvina ține ascunse in sufletul ei cateva trairi care i-au schimbat…

- Alin și Adelina au facut urmatorul pas spre impacare și s-au sarutat, exact ca pe vremuri, cum chiar ei au marturisit, Bineințeles, inainte de acest moment emoționant s-a lasat cu plansete, certuri și jigniri, așa cum se intampla mai mereu in trio-ul Alin-Adelina-doamna Daniela. De data aceasta insa,…

- Desparțiți, dar impreuna. Se pare ca așa se caracterizeaza cel mai bine cuplul format din Alin și Adelina in casa Mireasa, urzeala soacrelor. Chiar atunci cand doamna Daniela era aproape sigura ca fiul ei a incheiat orice fel de relație cu Adelina, cei doi s-au imbrațișat mai strans ca niciodata intr-un…