Președintele Chinei, Xi Jinping, a avut marți o convorbire telefonica cu omologul francez, Emmanuel Macron. Cei doi au discutat despre relațiile bilaterale, relațiile China-Uniunea Europeana (UE) și problemele internaționale. Sunt semne care arata ca in perioada post-pandemica, in fața unor serii de probleme aparute in procesul de relansare a economiei globale, China și Europa iși […]