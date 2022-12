Discuție între Olaf Scholz și Vladimir Putin timp de o oră, vineri. Poziția Germaniei este „distructivă”, spune Putin Cancelarul german Olaf Scholz i-a cerut, vineri, președintelui rus Vladimir Putin sa gaseasca cat mai repede o soluție diplomatica la conflictul din Ucraina, Mai mult, s-ar fi discutat inclusiv despre „inclusiv o retragere a trupelor rusești”. Cancelarul german a condamnat, potrivit unei declarații a purtatorului de cuvant al lui Scholz, citat de Reuters, atacurile aeriene rusești impotriva infrastructurii civile din Ucraina. Nu in ultimul rand, acesta a precizat ca Germania va sprijini Ucraina pentru a-și asigura capacitatea de aparare impotriva agresiunii rusești”. Discuțiile au durat timp… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin i-a spus vineri, 2 decembrie, cancelarului german Olaf Sholz in timpul unei convorbiri telefonice ca bombardamentele masive ale Rusiei impotriva infrastructurii energetice a Ucrainei au devenit ”necesare si inevitabile”, denuntand de asemenea pozitia ”distructiva”…

- ”Este pur si simplu scandalos. Nu aveau niciun motiv sa faca asta”, a declarat Joe Biden dupa ce a votat antricipat in alegerile de la jumatate de mandat, in fieful sau din Wilmington, in Delaware (est). Rusia a anuntat sambata ca-si suspenda participarea la acest acord, in urma unui atac cu drona care…

- Presedintele american Joe Biden nu intenționeaza sa aiba o intalnire bilaterala cu omologul sau rus Vladimir Putin, atunci cand va participa la summitul G20 care va avea loc in noiembrie in Bali, transmite CNN. Biden „nu are nicio intentie sa se aseze (la discutie) cu Vladimir Putin”, a declarat purtatorul…

- Ajutorul militar acordat Ucrainei de catre NATO ”aduce alianța mai aproape de linia periculoasa a unei ciocniri militare directe cu Rusia”, despre acest lucru a declarat joi, 20 octombrie, purtatoarea de cuvant a lui Lavrov, Maria Zaharova, transmite agenția rusa de știri TASS și Hotnews. Tot azi,…

- Kremlinul a transmis miercuri ca presedintele Vladimir Putin inca nu a decis daca va participa la summitul G20 care se va desfasura in luna noiembrie in insula indoneziana Bali, relateaza Reuters. ”Sunt multe forumuri internationale planificate pentru luna noiembrie”, a spus in fata presei consilierul…

- Kremlinul a transmis miercuri ca presedintele Vladimir Putin inca nu a decis daca va participa la summitul G20 care se va desfasura in luna noiembrie in insula indoneziana Bali, relateaza Reuters. ”Sunt multe forumuri internationale planificate pentru luna noiembrie”, a spus in fata presei consilierul…

- "Avertizam si speram ca ei realizeaza pericolul escaladarii necontrolate in Washington si in alte capitale occidentale\"\", a afirmat Riabkov citat de RIA și preluat de Reuters și citat de Agerpres.Acțiunile Kremlinului indreptate impotriva Ucrainei s-au intensificat luni dimineața, ca urmare a exploziei…

- Ucraina le-a cerut luni locuitorilor din Crimeea anexata de Rusia sa pregateasca adaposturi antiaeriene și sa se aprovizioneze cu provizii, in condițiile in care Kievul avanseaza cu planurile pentru o contraofensiva majora pentru a alunga trupele rusești din teritoriul ucrainean ocupat, transmite Reuters.…