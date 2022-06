Stiri pe aceeasi tema

- Jucatoarea romana de tenis Sorana Cirstea s-a calificat, vineri, in semifinalele turneului WTA 250 pe iarba de la Birmingham (Anglia), dotat cu premii totale de 251.750 de dolari, dupa ce a invins-o pe croata Donna Vekic cu 5-7, 6-3, 6-4.

- Sorana Cirstea s-a calificat vineri in semifinala turneului de tenis pe iarba de la Birmingham, invingand in sferturi pe croata Donna Vekic (92 WTA), la capatul unui meci de trei seturi, ajungand in prima semifinala pe iarba a carierei, revenind de la un set in urma. Fii la curent cu cele…

- Simona Halep și Sorana Cirstea, in sferturi la Birmingham. Cele doua romance vor juca, astazi, in cadrul turneului pe iarba dotat cu premii totale de 251.750 de dolari. Fostul lider mondial o va intalni pe britanica Katie Boulter (141 WTA), in timp ce iubita lui Ion Ion Țiriac va juca impotriva croatei…

- Simona Halep, locul 20 mondial si favorita 2, s-a calificat, miercuri, in sferturile de finala ale turneului de categorie WTA 250 de la Birmingham. Halep a invins-o in optimi pe britanica Harriet Dart, locul 106 WTA, scor 6-3, 6-2, intr-o ora si doua minute. Dart a condus cu 2-0 in primul set. In runda…

- Sorana Cirstea a facut, miercuri, unul dintre cele mai bune meciuri ale sale din acest an. Sportiva noastra nu i-a dat vreo sansa sarboaicei Krunic, pe care a invins-o rapid, scor 6-1, 6-1, in optimile de finala de la Birmingham. Astfel, in urma acestei victorii, Sorana a ajuns in primele opt jucatoare…

- Gabriela Lee, locul 156 mondial, a ratat, duminica, accederea pe tabloul principal la turneul de categorie WTA 250 de la Birmingham. Romanca a fost invinsa in ultimul tur al calificarilor de favorita principala, croata Donna Vekic (90 WTA), scor 6-3, 6-1. Favorita 2 pe tabloul principal la Birmingham…

- Simona Halep este a doua favorita a turneului WTA 250 de la Birmingham, dotat cu premii totale de 251.750 de dolari care va incepe luni. In prima runda va infrunta o adversara venita din calificari. Menționam ca alte doua romance se afla pe tabloul principal al turneului, Sorana Cirstea si Gabriela…

- Simona Halep (30 de ani, 19 WTA) va participa la turneul de la Birmingham, primul al sezonului de iarba, alaturi de Sorana Cirstea (32 de ani, 27 WTA) și Emma Raducanu (19 ani, 12 WTA) Competiția din Anglia, cu premii totale de 251.750 de dolari, se va disputa in perioada 13-19 iunie 2022, la 8 zile…