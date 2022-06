Stiri pe aceeasi tema

- Razboiul din Ucraina continua, in ciuda sperantelor ca negocierile vor aduce pacea in estul Europei. La 114 zile de la inceputul invaziei ruse, presedintele Vladimir Putin vorbeste la Forumul Economic International de la Sankt Petersburg – un eveniment organizat anual. Discursul sau, despre care Kremlinul…

- Un discurs al președintelui Rusiei, Vladimir Putin, la „Davosul rusesc” a fost blocat de un atac cibernetic, relateaza The Guardian , citat de Digi24. Putin trebuia sa se adreseze Forumului Economic de la Sankt Petersburg, dar evenimentul a fost vizat de hackeri, a recunoscut Kremlinul. Purtatorul…

- Discursul de vineri al președintelui rus Vladimir Putin la Forumul Economic Internațional de la Sankt Petersburg (SPIEF) a fost amanat cu o ora din cauza unor „atacuri masive de tip DDoS [distributed denial-of-service]” asupra sistemelor SPIEF, a susținut vineri Kremlinul, relateaza CNN . Discursul…

- Ieri, Kremlinul a reafirmat ca orice eventuala intalnire intre Vladimir Putin si omologul sau ucrainean Volodimir Zelenski trebuie sa fie productiva si ”bine pregatita”, informeaza agentia de presa Reuters. „Pozitia noastra este bine-cunoscuta. Orice intalnire la cel mai inalt nivel trebuie sa fie productiva…

- Dmitri Kovtun, unul dintre cei doi rusi acuzati de Regatul Unit de otravirea la Londra, in 2006, a fostului ofiter al serviciilor secrete ruse FSB specializat in crima organizata, Aleksandr Litvinenko, a murit de COVID-19 intr-un spital din Moscova, a anuntat sambata agentia de presa rusa TASS, preluata…

- Kremlinul a reactionat vineri la apelurile premierului polonez Mateusz Morawiecki de a "smulge din radacina" "ideologia monstruoasa" a Rusiei, transmite Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- Liderul de la Casa Alba a spus ca este ingrijorat de faptul ca președintele rus, Vladimir Putin, nu are o strategie de ieșire, in acest moment, din conflictul care dureaza de peste doua luni și jumatate in Ucraina, potrivit Reuters.In același timp, Joe Biden a trimis Congresului american sa aprobe proiectul…

- În jur de 60% dintre rachetele Rusiei nu și-au atins ținta în Ucraina, potrivit unor oficiali americani, informeaza Reuters, ceea ce ar putea explica de ce trupele rusești înainteaza atât de greu pe frontul de lupta. De când Vladimir Putin a declanșat invadarea…