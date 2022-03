Stiri pe aceeasi tema

- In stilul care l-a consacrat, Gergely Dudas, cunoscut drept Dudolf, a realizat o noua ilustratie plina de detalii. Este vorba de un desen plin de elefanti roz, rosii, albi si mov; undeva, bine pitita, printre aceste animale se ascunde o inimioara roz, pe care care va trebui s-o descoperi. Daca reusesti,…

- Firma de salubritate SOMA Bacau, impreuna cu Primaria Municipiului Bacau, a stabilit punctele de colectare pentru deșeurile din sticla, pentru zonele de case din Municipiul Bacau. Așadar, igloo-uri verzi le veți gasi la urmatoarele adrese: Școala... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Evenimentele prilejuite de lansarea triplului vinil „LOST TAPES – muzica pierduta și regasita a anilor ‘90“, care vor avea loc la sfarșitul acestei saptamani la Casa Tineretului din Timișoara vor debuta vineri, 25 februarie, de la ora 19:30, cu o prezentare a acestui material discografic de colecție…

- Care este orașul din Romania care are strazile pavate cu aur? Mulți se ingramadesc sa calce aceste locuri pentru ca sunt extrem de speciale. „Ne-am intreabat de multe ori cum putem sa fim atat de saraci financiar cand noi nu putem asfalta aceste drumuri”, spune primarul orașului. Exista un numar mare…

- Combustibilul solid reprezinta o resursa principala folosita de un procent major de romani pentru incalzire și in 2022. Drept urmare, centralele pe lemne sunt in continuare la foarte mare cautare. Dar care sunt cele mai bune centrale pe lemne in 2022, de ce ar trebui sa le ai in vedere și care sunt…

- Ladislau Boloni a declarat ca "nu gasesti un jucator talentat in fotbalul romanesc", in cadrul unei conferinte de presa in care a explicat motivele pentru care nu s-a inteles cu FRF pentru postl de antrenor al nationalei.

- O fotografie care il arata pe Papa Francisc iesind dintr-un magazin de discuri a devenit virala pe retelele de socializare. Javier Martinez-Brocal, directorul agentiei internationale de stiri Rome Reports, a postat pe Twitter fotografia alb-negru, impreuna cu un text in spaniola care spune: „Papa intr-un…

- Primaria municipiului Chișinau informeaza ca pe data de 24 decembrie 2021, in intervalul orelor 10:00-18:00, cele 2 puncte de vaccinare mobile se vor afla in urmatoarele locații: troleibuzul va fi in sectorul Botanica,str. Cuza Voda, adiacent Centrul Comercial „Green Hills”, iar autobuzul va fi in sectorul…