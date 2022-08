Discriminare pe față. Polițiștii, ”fraierii” de serviciu ai Guvernului Sindicatul Polițiștilor Europol acuza Guvernul de discriminare pentru ca a imparțit bugetarii in doua categorii: „șmecheri” și „fraieri”. Aceștia arata ca pentru bugetarii „civili” s-a propus o creștere de 15% a salariului de baza, iar pentru polițiști și angajații din sistemul de aparare, doar un sfert din restanța, fara sa se umble la nivelul salarial. […] The post Discriminare pe fața. Polițiștii, ”fraierii” de serviciu ai Guvernului first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

