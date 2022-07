Meteorologii au emis vineri o informare privind disconfortul termic accentuat, pentru zilele de vineri și sambata, in sud și sud-est,iar pentru vineri in vestul Romaniei. Vineri, in nord, nord-est și centru, iar sambata in sud-est se anunța furtuni, cu ploi torențiale și grindina. Conform informarii meteo, vineri și sambata, disconfortul termic va fi ridicat, local, […] Articolul Disconfort termic accentuat in vestul tarii. Cum va fi vremea in urmatoarea luna a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .