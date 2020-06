Stiri pe aceeasi tema

- Cel mai inalt oficial al Organizației Mondiale a Sanatații a declarat, luni, ca spera ca parteneriatul agenției cu Statele Unite sa poata continua, chiar și dupa ce președintele Donald Trump a anunțat ca SUA va taia legaturile cu grupul de ajutor internațional, transmite cnbc.com. „Lumea a beneficiat…

- Directorul Organizatiei Mondiale a Sanatatii, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a spus ca vrea sa continue colaborarea cu Washingtonul, la cateva zile dupa ce presedintele Donald Trump a anuntat ca retrage SUA din OMS.

- Directorul Organizatiei Mondiale a Sanatatii, Tedros Adhanom Ghebreyesus, si-a exprimat luni dorinta de a continua sa colaboreze cu Washingtonul, la cateva zile dupa ce presedintele american Donald Trump a anuntat ca retrage SUA din OMS, relateaza DPA. "OMS isi doreste ca aceasta colaborare sa continue",…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a lansat miercuri o fundatie menita sa atraga fonduri private si de la cetatenii din lumea intreaga, in contextul in care Washingtonul, principalul sau finantator, ameninta sa-i taie fondurile pentru modul in care a gestionat pandemia de COVID-19, relateaza AFP.Directorul…

- Președintele american Donald Trump, i-a acordat șefului Organizației Mondiale a Sanatații (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, un termen de 30 de zile pentru a face ”schimbari majore”. In caz contrar, SUA intrerupe definitiv finanțarea organizației, informeaza BBC.Șeful de la Casa Alba a postat pe pagina…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a avertizat, luni, ca majoritatea populatiei mondiale ramane susceptibila infectarii cu noul coronavirus, iar in regiunile cele mai afectate cel mult 20% din oameni au dezvoltat o anumita imunitate, procent care in general este sub 10%, relateaza agentia EFE.…

- Republicani din Congresul Statelor Unite au lansat un apel joi presedintelui Donald Trump sa conditioneze atribuirea de noi fonduri Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS) de demisia directorului acesteia, Tedros Adhanom Ghebreyesus, pe care il acuza ca a "esuat" sa raspunda la criza coronavirusului,…

- Premierul sloven, conservatorul Janez Jansa, i-a cerut joi directorului general al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, sa-si dea demisia si, la fel ca presedintele american Donald Trump, a evocat la randul sau posibilitatea ca tara sa sa nu-si mai achite contributia…