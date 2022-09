Stiri pe aceeasi tema

- La granița cu Georgia s-a format un blocaj de mai mulți kilometri, este titlul prin care RIA Novosti, agenția de stat rusa, care promoveaza propaganda Kremlinului, recunoaște ca rușii fug de recrutare. ”Un lung șir de mașini s-a format la granița cu Georgia, rezulta din mesajele de pe rețelele de socializare”,…

- Directorul financiar al unui celebru lant de magazine din Statele Unite a murit dupa ce s-a aruncat de la etajul 18 al unui zgarie-nori. Sinuciderea vine pe fondul unei perioade cu tot mai multe dificultati economice in Statele Unite. Compania pentru care lucra barbatul tocmai anuntase ca va inchide…

- Au mai ramas cateva zile pana la inceperea noului an școlar. Mulți parinți, elevi, dar și profesori, se intreaba ce se va intampla cu masca de protecție, daca va fi sau nu obligatorie in instituțiile de invațamant. Ce scrie in Comunicatul Ministerului Sanatații.

- Compania Municipala Termoenergetica a transmis Primariei Capitalei, dar si Consiliului General o adresa in care atrage atentia asupra datoriilor de 800 de milioane de lei pe care PMB le-a acumulat, transmite Agerpres. Directorul general al companiei, Claudiu Cretu, a declarat ca din aceasta datorie,…

- Probleme mari pentru directorul de la Apele Romane. Acesta iși va pierde funcția, avand in vedere ilegalitatea comisa. Marcel Ciolacu anunța ca Gabriel Francisc Stika, din partea PSD va fi demis din funcție. Amintim ca directorul de la Apele Romane, Gabriel Francisc Stika (PSD), a fost prins de polițiști…

- Rușii au realizat o harta a unui posibil dezastru nuclear la Zaporojie. Cele mai afectate state ar fi: Ucraina, Republica Moldova, Romania, Bulgaria, Belarus și Turcia. Și, evident, Rusia. Rusia a ocupat centrala din Zaporojie in martie dupa invadarea Ucrainei in 24 februarie. Centrala, situata in apropiere…

- Valoarea actiunilor Meta a scazut cu aproximativ jumatate de la inceputul anului, subliniind ingrijorarea investitorilor cu privire la sanatatea activitatii de baza de publicitate online a companiei. Divizia a fost afectata de actualizarea de confidentialitate a sistemului iOS al Apple de anul trecut,…