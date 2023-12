Stiri pe aceeasi tema

- Directorul Serviciului de Telecomunicatii Speciale, general Ionel Sorin Balan, a declarat luni ca exista o tendinta de crestere a atacurilor cibernetice, adaugand ca acest fenomen este stapanit la nivelul Romaniei."Este un trend de crestere a tot ce inseamna atacuri cibernetice asupra infrastructurilor…

- Directorul Serviciului de Telecomunicatii Speciale, general Ionel Sorin Balan, a declarat luni ca exista o tendinta de crestere a atacurilor cibernetice, adaugand ca acest fenomen este stapanit la nivelul Romaniei. „Este un trend de crestere a tot ce inseamna atacuri cibernetice asupra infrastructurilor…

- Site-ul nuclear Sellafield, cel mai periculos de acest fel din Marea Britanie, a fost ținta unor atacuri cibernetice realizate de grupuri strans legate de Rusia și China, potrivit unei dezvaluiri facute de The Guardian.

- Presedintele rus a promulgat luni bugetul Rusiei pentru perioada 2024-2026, care prevede pentru anul viitor o crestere cu 66% a sumelor alocate Apararii fata de anul in curs, in contextul razboiului din Ucraina, transmite agentia EFE, potrivit Agerpres.In contextul razboiului din Ucraina, anul viitor…

- ”Trebuie sa asteptam bugetul pentru anul 2024, sa finalizam cum am mentionat bugetul pentru anul 2024, cu totii ne dorim ca sa alocam cat mai multi bani pentru cheltuielile cu salariile si drepturile de asistenta social si pensii dar totusi bugetul are o anumita limita si am spus si spun de atatea ori…

- Comunitatea globala a gamerilor, care reprezinta in prezent aproape jumatate din populația lumii, a fost tot mai des atacata de infractorii cibernetici, potrivit unei investigații cuprinzatoare a Kaspersky. In perioada iulie 2022 – iulie 2023, compania de securitate cibernetica a descoperit popularitatea…

- In Duma de Stat, camera inferioara a Parlamentului rus, 320 de deputati au votat in favoarea acestui buget pe o perioada de trei ani, iar 80 au votat ”impotriva”. Aceasta ”explozie” a cheltuielilor apararii ilustreaza hotararea apriga a Moscovei de a continua Razboiul din Ucraina, in pofida unui important…

- Compania daneza de producție de jucarii a oprit un proiect de fabricare a pieselor din sticle de plastic reciclate in loc de plastic pe baza de petrol pe motiv ca astfel s-ar fi ajuns la emisii mai mari de carbon pe durata de viața a produsului, relateaza The Guardian. Despre decizia Lego a notat inițial…