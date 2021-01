Stiri pe aceeasi tema

- Este o zi istorica pentru județul Cluj și pentru Romania, in care a inceput campania de vaccinare impotriva Covid-19, a declarat in aceasta dimineața prefectul Mircea Abrudean, prezent la Spitalul de Boli Infecțioase. Prima persoana vaccinata in Cluj a fost directorul medical al Spitalului de Boli Infecțioase,…

- Claudia Cambrea, directorul Spitalului de Boli Infectioase Constanta, a facut o serie de declaratii cu privire la campania de vaccinare anti COVID19.Declaratiile au fost facute dupa ce medicul Sorin Rugina, a fost prima persoana vaccinata la Constanta impotriva COVID 19.Sursa foto: ZIUA de Constanta…

- Noul director medical al Spitalului de Pneumoftiziologie din Sibiu, Lavinia Danciu, spune ca au crescut numarul cazurilor grave de coronavirus, inclusiv cele care au nevoie de transfer in spitalele care au secții de terapie intensiva.“Daca la inceputul pandemiei aveam forme usoare si medii, la ora actuala…

- Astazi, 15 noiembriel, la Consiliul Județean Neamț, cel mai probabil in prezența președintelui Consiliului Județean Neamț, a avut loc o ședința a Consiliului de Administrație a spitalului. Dupa ședința, omul care se ocupa de destinele spitalului de mulți ani de zile, Dan Vasile Constantin, președintele…

- Directorul medical al Serviciului Judetean de Ambulanta Galati, Mihai Polinschi, recent ales consilier judetean PSD, a fost declarat in stare de incompatibilitate de Agentia Nationala de Integritate (ANI), potrivit Agerpres.CITEȘTE ȘI: Culoarea mucozitaților te ajuta sa iți dai seama de ce afecțiune…

- Directorul medical al Serviciului Judetean de Ambulanta Galati, Mihai Polinschi, recent ales consilier judetean PSD, a fost declarat in stare de incompatibilitate de Agentia Nationala de Integritate (ANI). Potrivit ANI, Mihai Polinschi a exercitat, in perioada noiembrie 2015 – iulie 2019, functia de…

- Directorul tehnic al Federatiei Romane de Fotbal, Mihai Stoichita, l-a injurat pe selecționerul echipei naționale U21, Adrian Mutu, inaintea unei conferințe de presa.Citește și: SONDAJ CURS - Intenția de vot pentru partide la alegerile parlamentare In timp ce se afla cu telefonul in…