- Incepand cu data de 15.09.2022, Casa de Asigurari de Sanatate Iasi a contractat cu Spitalul Clinic de Urgenta "Prof.Dr.N.Oblu" Iasi servicii pentru tratamentul bolnavilor cu malformatii vasculare cerebrale si tumori cerebrale profunde inabordabile chirurgical sau cu risc crescut de mortalitate sau…

- Managerul Spitalului Clinic de Boli Infectioase ‘Sf. Parascheva’ Iasi, dr. Florin Rosu, a anuntat ca a fost internata in unitatea medicala o fetita de 6 ani care prezinta semne clinice pentru scarlatina. Conform sursei citate, copilul a fost transferat de la Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii ‘Sf.…

- Un Laborator de Radiochirurgie care folosește razele gamma pentru tratament, a fost inaugurat, astazi, la Iași, in prezența ministrului Sanatații, Alexandru Rafila, și a ambasadorului Suediei in Romania, Excelența Sa, Therese Hyden. Este al doilea laborator de acest tip in Romania, iar investiția s-a…

- Joi, 25 august, incepand cu ora 12:00 va avea loc inaugurarea oficiala a Laboratorului de Radiochirurgie Stereotactica de tip Leksell Gamma Knife. Conferința de presa se va desfașura in Biblioteca Spitalului Clinic de Urgența “Prof. Dr. Nicolae Oblu” Iași…https://www.bzi.ro/ministrul-sanatatii-dr-alexandru-rafila-participa-la-inaugurarea-unui-important-laborator-din-cadrul-spitalului-prof-dr-nicolae-oblu-din-iasi-4529906?utm_source=website&utm_campaign=homepage&utm_medium=Local…

- O femeie care avea o tumora cu un volum de 14 centimetri cubi, a fost salvata de medicii neurochirurgi din Iasi cu ajutorul tehnologiei Gamma Knife, potrivit unitații sanitare. Managerul Spitalului de Neurochirurgie Iasi, Lucian Eva, coordonatorul echipei de interventie, a declarat ca operatiile facute…

- O femeie in varsta de 62 de ani, din Galati, care avea o tumora cu un volum de 14 centimetri cubi, a fost salvata de medicii neurochirurgi din Iasi cu ajutorul tehnologiei Gamma Knife. Managerul Spitalului de Neurochirurgie Iasi, Lucian Eva, coordonatorul echipei de interventie, a declarat ca operatiile…

- Primul pacient care a beneficiat de interventie in Laboratorul de Radiochirurgie Stereotactica de tip Gamma Knife de la Spitalul de Neurochirurgie a fost un barbat diagnosticat cu meningiom. Acesta povesteste ca primele probleme au inceput sa apara in urma cu o luna, cand a inceput sa aiba vedere dubla.…

- Medicii din cadrul secției Recuperare Medicala a Spitalului Județean de Urgența “ Dr. Constantin Opriș” Baia Mare au inceput o serie de tratamente inovatoare destinate pacienților care prezinta spasticitate in urma unor accidente vasculare cerebrale, traumatisme, tumori cerebrale, scleroza multipla,…