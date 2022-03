Stiri pe aceeasi tema

- Directorul Asociației de Dezvoltare Intercomunitara Societatea Metropolitana de Transport Timișoara (SMTT), Ioan Goia, si-a dat demisia din functie. Daca nu ar fi facut acest gest, Goia ar fi fost insa demis. Astazi, 2 martie, urma sa aiba loc o sedinta a Comitetului Director al SMTT in cadrul careia…

- Asociația de Dezvoltare Intercomunitara, Societatea Metropolitana de Transport Timișoara trage de maneca Societatea de Transport Public Timișoara. In urma verificarii starii mijloacelor de transport folosite SMTT a descoperit numeroase probleme, iar acum cere remedierea de urgența a acestora. Asociația…

- Societatea Metropolitana de Transport Timișoara a anunțat ca, incepand cu data de 7 februarie, se schimba capatul de linie și programul de circulație al liniei M36 Timișoara – Sanmihaiu German. In Timișoara se prelungește traseul avand cap de linie la Poșta Mare. In Sanmihaiu German se prelungește traseul,…

- Presedintele Armeniei, Armen Sarkissian, si a anuntat demisia duminica, 23 ianuarie, o decizie surprinzatoare pe care a motivat o prin incapacitatea prerogativelor sale in mare parte onorifice de a influenta politica interna si externa a tarii in aceste 39; 39;vremuri dificile 39; 39;, relateaza agentiile…

- Compania aeriana Tarom va avea un nou sef, dupa demisia lui Catalin Radu Prunariu, care a ocupat funcția de conducere timp de aproape șapte luni. Oficialii Tarom au anunțat, marți, ca societatea are un nou director general. “Consiliul de Administrație al Companiei Naționale de Transporturi Aeriene Romane…

- In dimineata zilei de 21.12.202, conducatorii de bord din cadrul Sectiei Transport Troleibuze, din cadrul Societații de Transport Public, au refuzat sa iasa in traseu, din cauza nemultumirilor legate de neachitarea lichidarii salariale din 15.12.2021 și a tichetelor de masa restante. Traseele liniilor…

- Ministrul Florin Roman a DEMISIONAT din funcție, dupa acuzațiile din ultima perioada. Explicațiile acestuia Ministrul Cercetarii, Inovarii și Digitalizarii, Florin Roman, a anunțat miercuri ca și-a depus demisia. „Am inaintat azi demisia din funcția de ministru, mulțumind premierului și echipei guvernamentale.…

- Șeful Agenției Naționale Transport Auto, Andrei Singereanu, numit in funcție in funcție in luna august, și-a depus cererea de demisie. Informația a fost confirmata, pentru UNIMEDIA, de ministrul Infrastructurii și Dezvoltarii Regionale, Andrei Spinu.