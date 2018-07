Stiri pe aceeasi tema

- Traducatorul prezent la intalnirea lui Trump cu Putin a fost chemat sa depuna marturie in fața Congresului de catre politicienii americani. Aceștia vor sa știe ce anume au discutat cei doi lideri pe parcursul celor doua ore petrecute in spatele ușilor inchise, scrie BBC News. Șeful Comitetului pentru…

- Rezultatul intalnirii dintre presedintele american, Donald Trump, si omologul sau rus, Vladimir Putin, desfasurata luni la Helsinki, nu submineaza soliditatea aliantei transatlantice, a declarat luni purtatorul de cuvant al premierului britanic, informeaza Reuters, preia Agerpres.Intrebat…

- Președintele SUA, Donald Trump, a insistat ca are "mare incredere" in serviciile secrete americane, dupa ce in cursul unei conferințe de presa la Helsinki, alaturi de omologul sau rus,Vladimir Putin, a parut sa puna la indoiala concluzia agențiilor de informații din SUA privind ingerințele Moscovei."Așa…

- Presedintele american Donald Trump si presedintele rus Vladimir Putin isi vor incepe intalnirea fata in fata in timpul summitului de luni de la Helsinki la ora locala 13:20 si vor continua discutiile timp de o ora si jumatate, potrivit programului evenimentelor, publicat de Casa Alba. Aproximativ 2000…

- Finlanda reintroduce controalele de frontiera pentru cetatenii statelor Schengen timp de patru zile, in vederea summitului care are loc luni la Helsinki intre presedintele american Donald Trump si presedintele rus Vladimir Putin, a anuntat vineri guvernul finlandez, transmite Reuters, informeaza…

- Intalnirea președinților Rusiei și SUA, Vladimir Putin și Donald Trump, va avea loc pe 16 iulie la Helsinki, au anunțat oficial Kremlinul și Casa Alba. In declarația emisa pe 28 iunie, serviciul de presa al Casei Albe afirma ca, in timpul reuniunii viitoare a lui Trump și Putin vor fi discutate o serie…

- Donald trump și Vladimir Putin se vor intalni pe 16 iulie la Helsinki, la patru zile dupa summitul NATO la care va participa liderul american, a anunțat Casa Alba, potrivit CNN. Un consilier al lui Putin a anunțat, miercuri, ca cele doua parți au ajuns la un concens privind o intalnire intre președintele…

- Capitala Finlandei, Helsinki, este posibila locatie pentru intalnirea dintre Donald Trump si Vladimir Putin. Informatia a fost facuta publica de un oficial american sub protectia anonimatului, citat de Reuters.