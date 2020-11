Stiri pe aceeasi tema

- Un om de stiinta de rang inalt care lucra in sectorul nuclear in Iran a murit din cauza ranilor, in urma unui atac asupra vehiculului sau, comis de catre niste „teroristi inarmati”, in apropiere de Teheran, a anuntat Ministerul iranian al Apararii intr-un comunicat, relateaza AFP.

- Fortele Spatiale din Statele Unite au anuntat, luni, trimiterea a 20 de militari în Peninsula Arabia, la o baza aeriana din Qatar, informeaza agentia Associated Press și CBS News, potrivit Mediafax. Militarii americani vor fi stationati în Baza aeriana Al-Udeid din Qatar. Este vorba…

- Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) avertizeaza ca sansele de a scapa de infectia cu COVID-19 sunt foarte mici. Doar masurile de protectie si un vaccin pot ajuta. Numarul spitalizarilor la nivel mondial a crescut foarte mult, potrivit stiri.tvr.ro. Directorul executiv al Programului OMS pentru Urgente…