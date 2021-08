Directorul OMS: Dozele de supra-rapel „nu sunt un lux” Dozele de supra-rapel ale vaccinurilor anti-COVID-19 reprezinta o modalitate folosita pentru a tine in siguranta cele mai vulnerabile categorii de populatie. Prin urmare, acestea „nu sunt un lux”, a declarat luni directorul Biroului regional pentru Europa al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS). Reprezentantii OMS au anuntat in prima parte a lunii august ca datele medicale actuale nu indica nevoia administrarii unor doze de supra-rapel si ca imunizarea suplimentara a unor persoane care sunt deja vaccinate cu schema completa va mari si mai mult diferentele privind accesul la vaccinare dintre… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Profesorii si personalul din centrele de invatamant ar trebui sa faca parte din grupurile prioritare la vaccinarea anti-COVID-19, au informat luni birourile Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS) pentru Europa si UNICEF, potrivit AFP. Ar trebui „propusa vaccinarea anti-COVI-19 profesorilor si altor…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii avertizeaza ca inca 236.000 de europeni ar putea muri din cauza Covid-19 pana in decembrie. Directorul regional OMS Hans Kluge s-a declarat luni ingrojorat de o stagnare recenta a ritmului vaccinarii pe acest continent. ”Saptamana trecuta, numarul mortilor in regiune…

- Dozele de supra-rapel ale vaccinurilor anti-COVID-19 reprezinta o modalitate folosita pentru a tine in siguranta cele mai vulnerabile categorii de populatie si "nu sunt un lux", a declarat luni directorul Biroului regional pentru Europa al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), citat de Reuters.…

- Dozele de supra-rapel ale vaccinurilor anti-Covid reprezinta o modalitate folosita pentru a tine in siguranta cele mai vulnerabile categorii de populatie si nu sunt un lux, a declarat Hans Kluge, directorul Biroului regional pentru Europa al Organizatiei Mondiale a Sanatatii. Un discurs sucit. Pentru…

- Tedros Adhanom Ghebreyesus, directorul general al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), a declarat luni ca administrarea dozelor de suprarapel ale vaccinurilor anti-COVID-19 ar trebui amanata si ca prioritara ar trebui sa fie cresterea ratelor de vaccinare din tarile in care doar 1% sau 2% dintre…

- Numarul cazurilor de Covid-19 a inceput sa creasca din nou in Europa, dupa 10 saptamani in care a dat inapoi, a anuntat directorul filialei europene a Organizatiei Mondiale a Sanatatii, Hans Kluge, citat de Reuters. „Daca nu vom ramane disciplinati, va exista un nou val pandemic in regiunea europeana",…

- Numarul cazurilor de COVID-19 a inceput sa creasca din nou de saptamana trecuta in Europa, dupa 10 saptamani consecutive de recul, a anuntat joi directorul filialei europene a Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), care a lansat totodata un avertisment in privinta riscului unui nou val al pandemiei…

- Evitat de țarile bogate și fara sa indeplineasca nevoile țarilor sarace, programul condus de Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) pentru distribuirea echitabila a vaccinurilor impotriva COVID-19 urmeaza sa fie revizuit, conform unor documente prezentate in exclusivitate de Reuters. Programul COVAX…