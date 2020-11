Stiri pe aceeasi tema

- În aceasta dimineața a fost înregistrata la Consiliul Județean Cluj solicitarea de încetare a raporturilor de munca de catre Nistor Catalin Ioan, numit manager interimar la Filarmonica de Stat Transilvania Cluj în data de 20…

- In aceasta dimineața a fost inregistrata la Consiliul Județean Cluj solicitarea de incetare a raporturilor de munca de catre Nistor Catalin Ioan, numit manager interimar la Filarmonica de Stat Transilvania Cluj in data de

- Directorul interimar al Filarmonicii de Stat Transilvania, Nistor Catalin Ioan, și-a dat demisia, joi dimineața, 26 noiembrie. ”In aceasta dimineața a fost inregistrata la Consiliul Județean Cluj solicitarea de incetare a raporturilor de munca de catre Nistor Catalin Ioan, numit manager interimar…

- La aceasta ora are loc o conferința de presa avand ca tema masurile pe care Municipalitatea le implementeaza in aceasta perioada pentru reducerea riscului de raspandire a coronavirusului. Participa viceprimarul Flavia Boghiu, directorul DSP, Andrea Neculau, si directorul DAS, Mariana Topoliceanu. Daca…

- Directorul medical al Spitalului Colentina, Sabina Zura si-a semant demisia la inceputul lunii octombrie. Ultima zi de muncaa a fost insa pe 16 octombrie. Stire in curs…https://www.romaniatv.net/demisie-la-nivel-inalt-directorul-spitalului-colentina-a-renuntat-la-functie_541203.html Articolul Demisie…

- CARANSEBEȘ – Spitalul Municipal de Urgența Caransebeș are pentru urmatoarele 30 de zile un nou manager interimar, in persoana Valentinei David. Acesta preia funcția ramasa vacanta dupa revocarea fostului interimar, chirurgul Gheorghe Borcean, aflat in preaviz, de catre primarul Felix Borcean, in data…

- "Multi oameni mor in fiecare an din cauza gripei, uneori peste 100.000, in pofida vaccinului. Inchidem tara? Nu, am invatat sa traim cu ea, la fel cum invatam sa traim cu Covid, pentru majoritatea populatiilor mult mai putin letala!!!", a scris Trump pe Twitter. Facebook a sters postarea, dar nu inainte…

- "Da, acesta este PNL-ul de azi! Pe fața trambițeaza ca au ferecat porțile partidului Bratienilor pentru orice ales ALDE și PSD, iar prin spate fura tot ce se poate. 15% dintre candidații de pe listele PNL sunt traseiști politici, cei mai mulți de la ALDE și PSD! Peste 100 de primari ALDE și 1000…